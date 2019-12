Berlin Volleys: Erfolgreich, doch längst nicht zufrieden

Auch nach dem zehnten Sieg im zehnten Spiel ist den Berlin Volleys die Fähigkeit zur Selbstkritik nicht abhanden gekommen. «Das war mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel», kommentierte Libero Julian Zenger den eigentlich standesgemäßen 3:0 (25:18, 27:25, 25:21)-Heimerfolg des Bundesliga-Spitzenreiters über die Bisons Bühl am Samstag. Der 22-Jährige sieht vor allem in zwei Bereichen Verbesserungsbedarf. «Unsere Annahme war nicht stabil genug, und wir haben zu viele Chancen zum erfolgreichen Gegenangriff ungenutzt gelassen», sagte Zenger.

Dabei hätte der Spieltag die BR Volleys durchaus in Hochstimmung versetzen können. Es blieb dabei: Die Berliner haben in dieser Saison in nunmehr sechs Heimspielen noch keinen Satzverlust hinnehmen müssen. Obendrein büßte fast zeitgleich Verfolger VfB Friedrichshafen bei der 2:3-Niederlage bei den Volleys Herrsching zwei Punkte ein. Das überraschende Ergebnis aus Bayern kam für die BR Volleys jedoch auch einer Vorwarnung gleich: Sie empfangen die Herrschinger am nächsten Sonntag zum Halbfinale im deutschen Pokal.