Berlin Volleys: Vermeintlich leichte Generalprobe

Die Volleyballer vom deutschen Meister Berlin Volleys starten mit einer vermeintlich leichten Generalprobe in eine schwierige Woche.

Nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen den bisher noch sieglosen Tabellenvorletzten Bisons Bühl am Samstag in der Max-Schmeling-Halle (30. November 2019) stehen in der kommenden Woche der Auftakt in der Champions League sowie das Halbfinale im Pokal an.

Nächste Spiele gegen Volley Ljubljana und Volleys Herrsching

Andere Kaliber erwarten die Volleys in den beiden Heimspielen der kommenden Woche. Am 3. Dezember empfängt die Mannschaft Sloweniens Meister Volley Ljubljana zum Start der Gruppenphase in der Champions League, am 8. Dezember darauf geht es an gleicher Stelle gegen die Volleys Herrsching um den Einzug in das Finale des deutschen Pokals.