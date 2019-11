Berlin Volleys: Aufgabe gegen Eltmann «seriös anpacken»

Die aktuelle Dominanz der Berlin Volleys beeindruckt auch den nächsten Gegner.

Besonders die Besetzung der Zuspielerposition flößt Aufsteiger Volleys Eltmann vor dem Duell am Sonntag (24. November 2019) in Bamberg in der Volleyball-Bundesliga Respekt ein. «Sergej Grankin und Pierre Pujol sind Ausnahmespieler. Sie halten die Fäden zusammen», sagte Eltmanns Trainer Marco Donat und schwärmt: «Was bei den beiden locker und lässig aussieht, ist internationales Spitzenvolleyball.»