Volleys hoffen auf Heimspiel im Halbfinale

Nach dem souveränen 3:0 (25:20, 25:21, 25:22)-Sieg beim VfB Friedrichshafen hoffen die Berlin Volleys im Halbfinale des DVV-Pokals auf eine Partie vor heimischer Kulisse.

«Bisher hatten wir damit in dieser Saison bekanntlich kein Glück, aber vielleicht wird es dieses Mal ja tatsächlich ein Heimspiel», sagte Trainer Cedric Enard. Die Auslosung findet am 24. November 2019 im VBL-Center statt. Die möglichen Gegner kommen aus Herrsching, Rottenburg und Düren. Mit Friedrichshafen hatten die Berliner am 20. November den vermeintlich härtesten Konkurrenten im Kampf um den Pokal-Titel im Viertelfinale überraschend klar besiegt.