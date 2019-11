Berlin Volleys wollen makellose Bilanz ausbauen

Die Berlin Volleys können am sechsten Spieltag der Volleyball-Bundesliga gleich doppelt eine weiße Weste behalten.

Der in den bisherigen fünf Partien unbesiegte deutsche Meister weist auch gegen den kommenden Gegner Volleys Herrsching nach zehn Aufeinandertreffen eine makellose Bilanz auf. «Die Herrschinger spielen mit viel Leidenschaft», warnt indes Trainer Cedric Enard vor dem Spiel am Samstag in der kleinen, sehr beengten Nikolaushalle am Ammersee (19.00 Uhr). Der Franzose fordert deshalb von seinem Team: «Wir dürfen den Gegner nicht ins Rollen kommen lassen, sondern sollten versuchen, von Beginn an selbst den Takt vorzugeben.»