Derby im Pokal: Berlin Volleys haben schon Finale im Blick

Im Achtelfinale des deutschen Volleyball-Pokals gibt es das nächste Berlin-Brandenburg-Derby. Am Sonntag (16.00 Uhr) muss der noch ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer BR Volleys beim Ligarivalen Netzhoppers KW-Bestensee antreten.

«In deren Halle zu spielen, ist immer eine Herausforderung. Es ist dort eng, laut, die Zuschauer sind nah am Spielfeld», warnte Volleys-Manager Kaweh Niroomand trotz der Favoritenrolle. Zum Bundesligaauftakt vor drei Wochen setzten sie die Berliner mit 3:1 bei den Netzhoppers durch.

Im Pokal waren die Volleys zuletzt einige Male gestrauchelt. Seit 2000 holte der Verein zwar neun Mal die Meisterschaft, gewann aber nur zweimal den nationalen Cup. Niroomand hat dafür eine einfache Erklärung: «Im Pokal entscheidet ein Spiel über das Weiterkommen. Wenn du da an dem Tag nicht gut drauf bist, erwischt es dich.» Der Ehrgeiz ist groß, es diesmal bis ins Endspiel in Mannheim zu schaffen. «Dort zu spielen, ist ein Erlebnis», sagte Niroomand.

Die Netzhoppers wiederum feierten ihren größten Pokaltriumph in der Saison 2016/17. Damals drang das Team mit zwei Siegen gegen unterklassige Gegner bis ins Halbfinale vor, bekam dann aber vom VfB Friedrichshafen mit 0:3 daheim die Grenzen aufgezeigt. Bereits in der vorigen Saison begegneten sich Netzhoppers und BR Volleys im Pokal. Im Viertelfinale setzten sich die Berliner in Bestensee 3:0 durch.