Berlin Volleys gewinnen 3:0 gegen Aufsteiger Eltmann

Die Berlin Volleys sind in der Volleyball-Bundesliga in dieser Saison weiter ungeschlagen Tabellenführer. In einer vorgezogenen Partie des 5. Spieltages behauptete sich der deutsche Meister am Mittwochabend gegen Aufsteiger Volleys Eltmann souverän mit 3:0 (25:23, 25:18, 25:19). Vor 2816 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle wurde hinterher Zuspieler Pierre Pujol beim Sieger als wertvollster Spieler (MVP) der Begegnung geehrt. John Thomas Hatch und Cody Kessel waren mit je 13 Punkten die erfolgreichsten Angreifer.

An der Seitenlinie bei den BR Volleys vertrat wieder Assistent Lucio Oro den wegen dringender Familienangelegenheiten in Frankreich weilenden Cheftrainer Cedric Enard. Oro verzichtete auf Leistungsträger wie Sergej Grankin, Julian Zenger und Moritz Reichert. Für sie kamen Pujol, Hatch und Adam Kowalski zum Einsatz.

Im ersten Satz profitierten die Berliner von einer ungewöhnlich hohen Anzahl an Fehlaufschlägen des Gegners. Benjamin Patch mit seiner Sprungkraft sowie der Ex-Lüneburger Cody Kessel nutzten für die BR Volleys konsequent die Gelegenheiten zum Punkten.

Den zweiten Durchgang kontrollierte der Hauptstadtclub fast nach Belieben. Die Mannschaft verschaffte sich einen Zwölf-Punkte-Vorsprung (22:10), ehe dann die Konzentration nachließ und dadurch Eltmann das Resultat noch ein wenig freundlicher gestalten konnte. Den Unterfranken fehlte bei allem Eifer auch danach die Klasse, um den hoch überlegenen Kontrahenten ernsthaft in Gefahr zu bringen.