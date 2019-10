Berlin Volleys spielen zweimal unentschieden gegen Lüneburg

Mit zwei Testspielen beim Liga-Rivalen SVG Lüneburg hat sich der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys abschließend auf die neue Bundesliga-Saison vorbereitet. Beide Partien endeten 2:2, nachdem sich beide Seiten schon vorab auf eine Spieldauer von jeweils vier Sätzen verständigt hatten.

In der Begegnung am Freitag führten die Niedersachsen nach Sätzen mit 2:0 (25:23, 25:19), ehe die BR Volleys ihrerseits mit 25:19 und 25:22 den Gleichstand herstellen konnten. Im zweiten Spiel am Samstag bestimmten die Gäste aus der Hauptstadt den ersten und dritten Durchgang deutlich (25:19, 25:15), doch Lüneburg schaffte mit 25:18, 25:22 jeweils den Satzausgleich.