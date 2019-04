Volleys-Manager: «In allen Elementen versagt»

Die Berlin Volleys sind im ersten Finalspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft hoffnungslos überfordert. BR-Manager Niroomand ist entsetzt. Seine Hoffnung: Auch Gegner Friedrichshafen zeigte keine Glanzleistung. Donnerstag geht es in Berlin weiter.

Die Enttäuschung sitzt tief bei den Berlin Volleys, der Manager erteilt eine kräftige Rüge. «Wir haben in allen Grundelementen versagt», erklärte Kaweh Niroomand nach der deutlichen 0:3 (22:25, 23:25, 17:25)-Abfuhr beim VfB Friedrichshafen im ersten Playoff-Finalspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft ungeschminkt. Und der 66-Jährige ging in seiner Kritik noch einen Schritt weiter: «Anspannung, Konzentration, Kampfeswille - das alles hat bei uns gefehlt. Jeder hatte offenbar nur den einen Gedanken: Wo kann ich mich am besten verstecken.»