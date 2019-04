BR-Manager rügt Leistung: «In allen Elementen versagt»

Die Berlin Volleys sind im ersten Finalspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft hoffnungslos überfordert. BR-Manager Niroomand ist entsetzt. Seine Hoffnung: Auch Gegner Friedrichshafen zeigte keine Glanzleistung. Donnerstag geht es in Berlin weiter.

Berlin (dpa/bb) - Die Enttäuschung sitzt tief bei den Berlin Volleys, der Manager erteilt eine kräftige Rüge. «Wir haben in allen Grundelementen versagt», erklärte Kaweh Niroomand nach der deutlichen 0:3 (22:25, 23:25, 17:25)-Abfuhr beim VfB Friedrichshafen im ersten Playoff-Finalspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft ungeschminkt. Und der 66-Jährige ging in seiner Kritik noch einen Schritt weiter: «Anspannung, Konzentration, Kampfeswille - das alles hat bei uns gefehlt. Jeder hatte offenbar nur den einen Gedanken: Wo kann ich mich am besten verstecken.»