BR Volleys wollen jetzt ins Halbfinale

Der erste Schritt Richtung Playoff-Halbfinale war mühevoll. Beim 3:0-Sieg gegen Düren leidet der Titelverteidiger unter Startproblemen. Nun wollen die Volleys eine schnelle Entscheidung.

Trainer Cedric Enard räumte die Probleme unumwunden ein. Dennoch wollen die BR Volleys nun gleich im zweiten Playoff-Spiel in das Halbfinale einziehen. «Die Dürener haben lange Zeit unfassbar gut angenommen, aber im dritten Durchgang haben wir dann die Früchte für unser energisches Spiel geerntet», fasste der Franzose Enard das 3:0 (29:27, 25:19, 25:14) im ersten Viertelfinal-Spiel zusammen. Ein weiterer Sieg am Mittwoch bei den powervolleys Düren reicht zum Einzug in die Runde der besten Vier.