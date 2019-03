3:0 in Bühl: Berlin Volleys drittplatziert in die Playoffs

Die Berlin Volleys sind als Drittplatzierte in die Playoffs der Volleyball-Bundesliga eingezogen. Am 22. und letzten Hauptrundenspieltag feierten die Berliner am Samstagabend beim klaren 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) bei den Bisons Bühl zugleich den neunten Sieg in Serie. Im am kommenden Freitag beginnenden Viertelfinale nach dem Modus Best-of-Three hat der Titelverteidiger nun Heimrecht gegen die SWD powervolleys Düren (19.30 Uhr, Max-Schmeling-Halle).

Vor 950 Zuschauern in der Großsporthalle von Bühl erarbeiteten sich die Berliner nach einem ausgeglichenen Beginn Mitte des ersten Satzes einen 16:12-Vorsprung, von dem das Team von Trainer Cedric Enard bis zum Satzende zehrte. Im zweiten Durchgang drehten die Gäste verstärkt auf. Über 9:6 und 18:12 sowie 23:16 sicherten sich die Volleys auch den zweiten Satz. Auch den dritten Satz gewannen die Berliner souverän und kamen nach 82 Minuten zum insgesamt 18. Saisonerfolg. Der seit Wochen in famoser Form agierende Benjamin Patch kam auf insgesamt 21 Punkte.

Trotz der Siegesserie konnten sich die Volleys in der Tabelle nicht mehr verbessern und mussten zum Abschluss der Hauptrunde dem VfB Friedrichshafen und den AlpenVolleys Haching die ersten beiden Plätze überlassen.