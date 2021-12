Hertha mit schwierigen Vorzeichen gegen Borussia Dortmund

Die 0:4-Niederlage am Dienstag beim FSV Mainz 05 war ein herber Dämpfer für Hertha BSC. Nun kommt zum Hinrundenabschluss am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) mit Borussia Dortmund ein harter Gegner ins Olympiastadion. Im schlimmsten Fall droht dem Berliner Fußball-Bundesligisten von Trainer Tayfun Korkut das Überwintern auf dem Relegationsplatz. Mit «Mut» und «Freude» sowie einer «resoluten Defensivleistung» möchte Korkut der Mannschaft um Superstar Erling Haaland die Stirn bieten. «Wir wollen auch selber unsere Aktionen nach vorne haben», sagte der 47-Jährige.

Ausgangssituation: Hertha weist als Tabellen-14. 18 Zähler auf. Mit einem Sieg können die Berliner bestenfalls bis auf Rang elf vorrücken. Allerdings ist der Relegationsrang mittlerweile nur noch einen Zähler von Hertha entfernt, so dass der Hauptstadtclub nach Abschluss der Hinrunde im schlimmsten Fall auf dem 16. Platz überwintern müsste.

Zitat: Trainer Korkut: «Wir wollen mit Mut und Freude in das Spiel gehen - wie in den Partien vor Mainz. Eine resolute Defensivleistung wird wichtig sein, wir müssen alle gemeinsam gegen den Ball arbeiten. Aber auch mit dem Ball wollen wir Elemente sehen, die in Stuttgart und gegen Bielefeld unser Spiel ausgezeichnet haben.»