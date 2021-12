Kruse gegen Freiburg auf der Bank: Schlotterbecks spielen

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin tritt im Heimspiel gegen den SC Freiburg ohne Stürmer Max Kruse an. Trainer Urs Fischer setzt am Donnerstagabend im Vergleich zum 0:1 am vergangenen Sonntag bei Greuther Fürth stattdessen auf Taiwo Awoniyi. Der frühere Freiburger Kruse nimmt im Stadion An der Alten Försterei zunächst auf der Bank Platz. Fischer veränderte das Team zudem auf zwei weiteren Position. Anstatt Julian Ryerson und Kevin Behrens laufen Kapitän Christopher Trimmel und Rani Khedira im abschließenden Heimspiel des Jahres auf.

© dpa

Die Gäste aus Freiburg treten mit gleich zwei ehemaligen Union-Profis an. Nico und Keven Schlotterbeck stehen beide in der Anfangsformation von Coach Christian Streich. Beide Brüder wurden in der Vergangenheit schon jeweils für eine Saison an den Hauptstadtclub ausgeliehen. Der Einsatz des zuletzt am Knöchel verletzten Verteidigers Nico Schlotterbeck galt als fraglich.