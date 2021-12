Union Berlin ohne Vizekapitän Friedrich bei Greuther Fürth

Drei Tage nach dem Aus in der Europa Conference League wird der 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga mit einer stark veränderten Mannschaft beim Tabellenletzten Greuther Fürth antreten. «Die Mannschaft hat zuletzt einen frischen Eindruck gemacht. Aber wir werden morgen ein bisschen rotieren und Frische auf den Platz bekommen. Es sind noch drei sehr schwere Aufgaben in diesem Jahr, die anstehen», sagte Trainer Urs Fischer am Samstag bei einer Pressekonferenz vor der Begegnung am Sonntag (15.30 Uhr).

Die Hauptstädter müssen dabei ohne Abwehrspieler Marvin Friedrich auskommen. Der Vizekapitän sei wie Ersatztorwart Jakob Busk erkrankt, berichtete Fischer. Für Friedrich könnte der Ex-Fürther Paul Jaeckel an alter Wirkungsstätte in die Startelf rücken.

In Fürth ist Union Favorit. Es muss sich allerdings zeigen, wie das Team das Ausscheiden im Europacup verkraftet hat. Die Eisernen wollen die Begegnung bei den sieglosen Franken nicht unterschätzen. «Fürth tut sich zu Hause einfacher als auswärts. Wir brauchen eine sehr gute Leistung, um zu punkten», sagte Fischer. «Wir tun gut daran, auf uns zu schauen und das Ausscheiden am Donnerstag aus dem Kopf zu bekommen. Wir wollen die entsprechende Antwort geben.»

Für Union ist es das erste Geisterspiel der Saison, weil in Bayern wegen der Pandemie keine Zuschauer zugelassen sind. Fischer glaubt nicht, dass Druck auf Union lastet, weil viele einen Sieg von den Köpenickern erwarten. «Wir haben uns nicht mit der Tabellenposition und der Anzahl der Punkte von Fürth befasst», sagte Fischer.