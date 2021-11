Polizei zu Union-Spiel: Konzept trotz Festnahmen aufgegangen

Die Berliner Polizei hat trotz mehr als 300 Festnahmen eine positive Bilanz ihrer zwei Tage währenden Einsätze rund um das Hochrisikospiel in der Conference League von Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam gezogen. «Das Sicherheitskonzept, das können wir sagen, ist aufgegangen», hieß es am Freitagmorgen von der Polizei. Im offiziellen Bericht wurden derweil neue Details der zahlreichen Auseinandersetzungen mit Fans beider Vereine, aber auch mit extra angereisten Fußball-Hooligans von Energie Cottbus und aus Polen publik.

Die Polizei hatte das Hochrisikospiel am Donnerstagabend mit rund 2000 Beamten aus Berlin und 500 Einsatzkräften aus anderen Bundesländern begleitet. Am Vortag waren bereits 600 Polizisten im Einsatz. Wegen diverser Delikte wurden an diesem Tag 139 Personen festgenommen, am Spieltag folgten 182 Festnahmen. Ein Polizist wurde leicht verletzt, konnte aber seine Arbeit fortsetzen.