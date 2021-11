Union wieder mit Friedrich: Ohne Kruse und Awoniyi

Beim 1. FC Union Berlin gibt Marvin Friedrich im Conference-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam sein Comeback. Der Verteidiger hatte zuletzt wegen einer Corona-Infektion gefehlt. Gegen den niederländischen Traditionsclub bildet der 25-Jährige am Donnerstagabend (21.00 Uhr/TV Now) mit Robin Knoche und Paul Jaeckel die Defensivreihe der Eisernen vor Torwart Andreas Luthe.

Im Angriff fehlt neben dem verletzten Max Kruse auch Top-Torschütze Taiwo Awoniyi in der Startformation. Im Angriff setzt Trainer Urs Fischer zunächst auf Sheraldo Becker und Kevin Behrens. Im Vergleich zum 2:5 in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstag ist die Anfangsformation auf vier Positionen verändert. Levin Öztunali rückt neben Rani Khedira und Genki Haraguchi ins Mittelfeld.