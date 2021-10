Verteidiger Ryerson erwartet schwierige Auswärtsaufgaben

Verteidiger Julian Ryerson vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin erwartet zwei anspruchsvolle Auswärtsspiele. «Es werden zwei schwierige Aufgaben», sagte der Norweger am Dienstag mit Blick auf die Begegnungen am Donnerstag in der europäischen Conference League bei Feyenoord Rotterdam und am Sonntag in der Liga beim VfB Stuttgart.

Der Norweger durfte zuletzt gegen Wolfsburg und Mainz 05 zweimal durchspielen. Allerdings ist beim niederländischen Tabellenfünften in Rotterdam anstelle von Ryerson wohl eher mit Kapitän Christopher Trimmel zu rechnen, der zuletzt eine Verschnaufpause erhalten hatte.

Ryerson fordert am Dienstag in einer Medienrunde in Berlin-Köpenick keinesfalls einen Stammplatz ein, obwohl er in der Bundesliga von acht Spielen viermal von Beginn an ran durfte. «Ich habe mir kein konkretes Ziel gesetzt. Ich will so viel wie möglich spielen», sagte der 23 Jahre alte norwegische Nationalspieler.