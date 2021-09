Augsburg wieder mit Gouweleeuw: Union-Neuzugang in Startelf

Der FC Augsburg kann im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Union Berlin wieder auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw setzen. Der 30 Jahre alte Niederländer kann nach seinen Adduktorenproblemen im Team von Trainer Markus Weinzierl wieder mitwirken. Nicht im Aufgebot steht hingegen der unverändert angeschlagene Verteidiger Felix Uduokhai. Neuzugang Andi Zeqiri sitzt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion an der Alten Försterei zunächst auf der Bank.

Augsburg ist das bislang letzte Team, das den 1. FC Union in einem Bundesliga-Spiel in dessen Stadion bezwingen konnte. Vor 357 Tagen gab es ein 3:1 für den FCA. Seither haben die Eisernen in 18 Liga-Heimspielen in Berlin-Köpenick nicht mehr verloren. «Jeder weiß, wie schwierig es ist, hier zu spielen. Wir dürfen Union Berlin nicht in die Karten spielen», sagte Reuter.