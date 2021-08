Union schlägt zu: Möhwald, dazu Ex-Schalker Oczipka

Der 1. FC Union Berlin hat in der Schlussphase der Transferperiode gleich zweimal zugeschlagen. Binnen kurzer Zeit gab der Europapokal-Teilnehmer am Montagabend die Verpflichtung von zwei neuen Spielern bekannt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler Kevin Möhwald kommt vom Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen zum Fußball-Erstligisten aus dem Stadtteil Köpenick. Zudem steht Trainer Urs Fischer ab sofort der 32 Jahre alte Abwehrspieler Bastian Oczipka zur Verfügung, dessen Vertrag beim ebenfalls abgestiegenen FC Schalke 04 ausgelaufen war. Medienberichten zufolge soll indes Angreifer Marcus Ingvartsen an den Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 ausgeliehen werden.

Unions Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert bezeichnete ihn als ausgesprochen flexiblen und erfahrenen Spieler, «der uns aufgrund dieser Qualitäten mehr Variationsmöglichkeiten bringen wird».

Ausgebildet wurde Oczipka bei Bayer 04 Leverkusen, spielte aber auch für Hansa Rostock und den FC St. Pauli, ehe er von Eintracht Frankfurt im Sommer 2017 zum FC Schalke gewechselt war. Er kommt auf 286 Bundesligaspiele. «Nach der auch für mich persönlich enttäuschenden letzten Saison habe ich mich in allen Gesprächen mit den Verantwortlichen bei Union extrem wohlgefühlt und kann es kaum erwarten, mich hier in den Dienst der Mannschaft zu stellen», sagte der Linksverteidiger.