Union bei Gruppenauslosung zur Conference League in Topf 3

Der 1. FC Union Berlin wird bei der Auslosung der acht Gruppen der neuen Conference League am Freitag (13.30 Uhr) in Istanbul im dritten Topf gesetzt sein. Die Eisernen hatten sich am Donnerstagabend durch ein 0:0 im Playoff-Rückspiel gegen Kuopio PS aus Finnland die weitere Teilnahme an dem Fußball-Europacup gesichert. Maßgeblich für die Setzliste ist der Club-Koeffizient. Da Union 20 Jahre nicht international spielte, bringt das Team von Trainer Urs Fischer den deutschen Grundwert von 14,714 Punkten ein.

© dpa

Die Gruppenphase beginnt am 16. September und endet am 9. Dezember. Die Gruppensieger sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Gruppenzweiten bestreiten eine Zwischenrunde gegen die Dritten der Europa League. Das Finale findet am 25. Mai 2022 in Tirana statt.

Topf 1: AS Rom (Italien) 90,000 PunkteTottenham Hotspur (England) 88,000FC Basel (Schweiz) 49,000FC Kopenhagen (Dänemark) 43,500Slavia Prag (Tschechien) 43,500KAA Gent (Belgien) 26,500AZ Alkmaar (Niederlande) 21,500Linzer ASK (Österreich) 21,000

Topf 2: Feyenoord Rotterdam (Niederlande) 21,000FK Karabach Agdam (Aserbaidschan) 21,000Maccabi Tel Aviv (Israel) 20,500PAOK Saloniki (Griechenland) 20,000Stade Rennes (Frankreich) 19,000Partizan Belgrad (Serbien) 18,000CFR Cluj (Rumänien) 16,500Sorja Luhansk (Ukraine) 15,000

Topf 3: 1. FC Union Berlin 14,714ZSKA Sofia (Bulgarien) 8,000Vitesse Arnheim (Niederlande) 7,840Slovan Bratislava (Slowakei) 7,500FK Jablonec (Tschechien) 7,000Alashkert Martuni (Armenien) 6,500Flora Tallinn (Estland) 6,250;Qairat Almaty (Kasachstan) 6,000

Topf 4: Randers FC (Dänemark) 5,575 FC Lincoln (Gibraltar) 5,750 HJK Helsinki (Finnland) 5,500Omonoia Nikosia (Zypern) 5,550Anorthosis Famagusta (Zypern) 5,550Maccabi Haifa (Israel) 4,875FK Bodö/Glimt (Norwegen) 4,200NS Mura (Slowenien) 3,000