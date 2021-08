Union-Heimspiel noch nicht ausverkauft

Der 1. FC Union Berlin hat seinen Ticket-Verkauf für den Bundesliga-Start gegen Bayer Leverkusen am Donnerstag für alle Mitglieder geöffnet. Bislang waren überraschenderweise nicht alle der 11 006 zur Verfügung stehenden Karten für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unter den Dauerkarteninhabern veräußert worden, teilten die Eisernen mit.

Sollten am Freitag weiterhin Tickets zur Verfügung stehen, würden diese in den freien Verkauf gehen. Man gehe aber davon aus, dass am Samstag das Stadion an der Alten Försterei maximal ausgelastet sei.