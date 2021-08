Nach Pokalspiel: Union testet gegen Hildesheim

Der 1. FC Union Berlin hat vor dem Start in die 59. Spielzeit der Fußball-Bundesliga noch einen Testspielgegner gefunden. Einen Tag nach der Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Sonntag bei Türkgücü München empfängt das Team von Union-Trainer Urs Fischer den Regionalligisten VfV Borussia 06 Hildesheim (16.30 Uhr).

Zuschauer können ab Mittwoch (12.00 Uhr) Karten online erwerben. Die Tickets sind personalisiert, die Besucher müssen getestet, geimpft oder genesen sein und das nachweisen können.