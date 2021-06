Union startet in dritte Bundesligasaison

Mit vielen Neuverpflichtungen und noch ohne Nationalspieler hat der 1. FC Union Berlin Kurs auf seine dritte Spielzeit in der Fußball-Bundesliga genommen. Bevor Union-Trainer Urs Fischer am Donnerstag das erste Mal seine Mannschaft auf dem Trainingsplatz begrüßt, standen am Montag Einzeltests an zwei verschiedenen Standorten an. Am Institut für Sportwissenschaft der Humboldt-Universität nahe der Charité gab es den von der DFL vor jeder Saison geforderten Gesundheitscheck. Im Stadion An der Alten Försterei fanden sportliche Tests statt.

Dabei muss der Schweizer Coach auf seine Nationalspieler noch eine Weile verzichten. Die EM-Fahrer Christopher Trimmel (Österreich) und der von Lech Poznan verpflichtete Tymoteusz Puchacz sind nach ihrem Aus beim kontinentalen Championat derzeit im Urlaub. Keita Endo und Genki Haraguchi, Neuerwerbung von Hannover 96, sowie Sheraldo Becker waren nach Saisonende noch für Japan beziehungsweise Suriname international im Einsatz. Zudem ist Becker im Juli noch beim Gold-Cup aktiv.

© Berliner Wasserbetriebe Trinkwasser für alle An 180 Trinkbrunnen und über 2.000 Wasserspendern in der Stadt – Tendenz stetig steigend. mehr

Von den bislang neun externen Neuverpflichtungen wurden bereits die Verteidiger Paul Jaeckel (Greuther Fürth) und Pawel Wszolek (Legia Warschau) sowie die Mittelfeldspieler Levin Öztunali (Mainz 05) und Julius Kade (Dynamo Dresden) gesichtet. Zurückgekehrt sind die Leihspieler Suleiman Abdullahi (Eintracht Braunschweig) und Laurence Dehl (Hallescher FC). Bis Mittwoch haben alle Akteure diese Tests beziehungsweise Untersuchungen hinter sich gebracht.

Am Donnerstagnachmittag reist die Mannschaft ins erste Trainingslager ab. Bis Sonntag hält sich das Team in Bad Saarow auf. Vom 19. bis 28. Juli findet ein zweites Sommercamp in Oberlängenfeld (Tirol/Österreich) statt. Ob dann Max Kruse und Cedric Teuchert an Bord sind, ist noch unklar. Am Dienstag will Stefan Kuntz offiziell den deutschen Olympia-Kader nominieren, die beiden Offensivspieler sind Kandidaten auf ein Ticket für Tokio.