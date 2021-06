Derby im November: Union gegen Bayer 04 - Hertha in Köln

Der 1. FC Union Berlin startet mit einem Heimspiel in die neue Bundesliga-Saison, Hertha BSC muss reisen. Die Köpenicker empfangen am Wochenende vom 13. bis 15. August die Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen, die Charlottenburger treten beim 1. FC Köln an. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga am Freitag für die Spielzeit 2021/22 veröffentlichte. Das Eröffnungsspiel am 13. August bestreitet Titelverteidiger Bayern München als Gast bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/Sat1 und DAZN).

© dpa

Am Wochenende darauf empfängt Hertha den VfL Wolfsburg und Union ist zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Am dritten Spieltag steht für die Hertha der Gang zum Titelverteidiger an, während Gladbach im Stadion An der Alten Försterei gastiert. In der Hinrunde ist zudem der 1. FC Union Gastgeber für Bayern München am zehnten Spieltag Ende Oktober.

Das fünfte Bundesligaderby zwischen Union und Hertha ist für den 12. Spieltag am Wochenende vom 19. bis 21. November angesetzt. Dort ist zunächst Union Gastgeber. Hertha bittet den Lokalrivalen am Wochenende vom 8. bis 10. April zum 29. Spieltag ins Berliner Olympiastadion. Die genauen Ansetzungen werden von der DFL noch bekannt gegeben.