Kruse beklagt Rassismus gegen Freundin bei Fan-Party

Die Feierlichkeiten zum Einzug in die Conference League mit Union Berlin sind für Offensivstar Max Kruse von einer rassistischen Beleidigung gegen seine Freundin getrübt worden. «Und zwar gab es einen Vorfall bei der Siegesfeier, die wir hatten oder bei der Feier von unserem Balkon aus. Meine Freundin war auch dabei und wurde leider von einem unserer Fans rassistisch beleidigt, mit Bier beworfen, und leider konnte ich ihn nicht ausfindig machen», berichtete Kruse am Sonntagabend bei Instagram.

Die Eisernen hatten am Samstag durch Kruses Tor in der Nachspielzeit ein 2:1 gegen RB Leipzig geschafft und damit den siebten Platz in der Fußball-Bundesliga und den Einzug in den Europapokal gesichert. Anschließend war es vor dem Stadion zu einer Party mit rund 2000 Fans gekommen, die die Spieler von einem Stadion-Balkon aus anheizten.