Union mit Ryerson: Upamecano bei Nagelsmann-Abschied

Mit Julian Ryerson und Petar Musa will Union Berlin den Einzug in den Europapokal schaffen. Der Norwerger Ryerson ersetzt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig den gelbgesperrten Robert Andrich im Mittelfeld. Kroatiens Junioren-Nationalspieler Musa rückt für den angeschlagenen Joel Pohjanpalo, der die vier letzten Tore der Eisernen in der Fußball-Bundesliga geschossen hat, in die Startelf. Mit einem Sieg würde sich Union in seinem zweiten Bundesliga-Jahr als Tabellen-Siebter sicher für die Conference League qualifizieren.

© dpa

Julian Nagelsmann bietet in seinem letzten Spiel als RB-Trainer auch den Franzosen Dayot Upamecano auf, der für die nächste Saison mit ihm zum FC Bayern München wechselt. In der Abwehr kommt zudem auch Willi Orban zum Einsatz. Leipzig steht schon vor dem Spiel als Vizemeister fest und könnte mit einem Erfolg noch einen eigenen Punkterekord in der Bundesliga aufstellen.