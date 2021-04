Bis 2025: Union-Präsident für weitere Amtszeit bestellt

Dirk Zingler wird dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin weiterhin vorstehen. Der 56-Jährige, der den Verein seit dem Sommer 2004 führt, wurde vom Aufsichtsrat des Clubs für eine weitere Amtszeit bestellt, wie Union am Mittwoch mitteilte. Die neue Amtszeit des Präsidiums beginnt satzungsgemäß am 1. Juli 2021 und endet am 30. Juni 2025.

«Die Entwicklung unseres Vereins zu einem Bundesligisten, der in wenigen Monaten in seine dritte Saison in Deutschlands höchster Spielklasse startet, ist untrennbar mit dem Wirken von Dirk Zingler und seinen Präsidiumskollegen verbunden», sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Thomas Koch.

Auch die bisherigen Präsidiumsmitglieder Dirk Thieme, Jörg Hinze, Oskar Kosche und Lutz Munack begleiten Zingler in der neuen Amtszeit. Der Präsident hatte seine erfahrene Mannschaft vorgeschlagen, der Aufsichtsrat ist dem Vorschlag gefolgt.

In die Amtszeit von Zingler fällt der Aufstieg des Vereins von der Oberliga bis in die Bundesliga sowie der Ausbau des Stadion An der Alten Försterei zu einer bundesligatauglichen Arena für 22 012 Zuschauer.

Zingler selbst gibt die Ziele für die neue Amtsperiode vor: «Vor uns liegen anspruchsvolle Aufgaben: Die Etablierung von Union in der Bundesliga, der Ausbau unseres Stadions, die Errichtung des dazugehörigen Clubhauses, der Neubau des Nachwuchsleistungszentrums mit dem Ziel, Bundesliga-Spieler auszubilden.»