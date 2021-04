Union-Fans feiern wieder vor dem Stadion

Die Spieler des 1. FC Union Berlin haben sich nach dem 2:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart von rund 100 enthusiastischen Fans mit Sprechchören und Feuerwerk feiern lassen. Um den nötigen Abstand in der Corona-Pandemie zu sicherzustellen, gingen die Akteure der Eisernen am Samstag auf die Balustrade der leeren Tribüne an der Waldseite im Stadion an der Alten Försterei, von der sie für die Anhänger gut zu sehen waren.

Die Aktion sei in der Form mit der anwesenden Polizei abgesprochen gewesen, hieß es von Vereinsseite. Die Fans zündeten bengalische Feuer und Knallkörper. Bereits beim 1:1 im Derby gegen Hertha BSC hatten Fans Anfang des Monats außerhalb des Stadions ein Feuerwerk abgebrannt.