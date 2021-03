Union Favorit gegen Gegner Köln: Versuch mit Schnelltests

Der 1. FC Union Berlin steht in der Fußball-Bundesliga kurz vor dem sicheren Klassenerhalt. Mit einem Erfolg über den Lieblingsgegner 1. FC Köln am heutigen Samstag im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky) kann der Tabellensiebte mit einem Sieg auf 38 Punkte kommen. Das Hinspiel konnten die Hauptstädter knapp mit 2:1 gewinnen.

© dpa

AUSGANGSLAGE: Union geht als Favorit in die Begegnung. Die Mannschaft, die 13 Punkte mehr als Köln auf dem Konto hat, ist seit vier Partien ungeschlagen. Zudem ging keines der letzten elf Heimspiele verloren. Der FC schwebt weiter in Abstiegsgefahr. Die Rheinländer warten seit vier Spielen auf einen Sieg. Union gewann bisher alle drei Bundesligaspiele gegen Köln.

PERSONAL: Die Angreifer Taiwo Awoniyi (Oberschenkelverletzung), Sheraldo Becker (Sprunggelenksprobleme) und Anthony Ujah (Knie-OP) sowie die Abwehrspieler Christopher Lenz (muskuläre Probleme) und Niko Gießelmann (Schulterbruch) fehlen. Auch Abwehrmann Florian Hübner (Infekt) muss wohl passen. Der Japaner Keita Endo darf nach seiner ordentlichen Leistung bei Arminia Bielefeld (0:0) auf einen Startelfeinsatz hoffen.

ZITAT: Trainer Urs Fischer: «Der 1. FC Köln ist eine sehr gut organisierte Mannschaft. Sie arbeitet konsequent gegen den Ball und lässt nicht viele Räume. Da wartet ein hartes Stück Arbeit auf uns.»

BESONDERES: Bei Union fehlt der Ex-Kölner Anthony Ujah. Die Kölner reisen ohne den früheren Union-Torjäger Sebastian Andersson an. Beide Akteure fehlen wegen Knieproblemen. Im Rahmen des Spiels führt Union Corona-Schnelltests bei Stadionmitarbeitern, Ordnern und Medienvertretern durch, um die organisatorischen Abläufe für eine erhofften Fan-Rückkehr ins Stadion zu üben.