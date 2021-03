Entwarnung für Union-Trio: Suche nach Torgefahr

Für Urs Fischer bekam der Begriff Kopfsache nach der Nullnummer von Union Berlin bei Arminia Bielefeld eine neue Relevanz. Die gute Nachricht, die der Schweizer zu verkünden hatte: Andreas Luthe, Julian Ryerson und Marvin Friedrich müssen nach ihren Kopfverletzungen keine Zwangspausen einlegen. Die schlechte: Gedankenschnelle und Selbstvertrauen beim Torabschluss sind seinem Team offenbar grundsätzlich verloren gegangen. Und das sogar gegen die drei schlechtesten Mannschaften der Fußball-Bundesliga.

Schon gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) können Luthe, Ryerson und Friedrich wieder mitwirken. «Es ist alles okay. Sie konnten das Regenerationstraining absolvieren. Es geht allen drei gut», sagte Fischer am Montag. Torwart Luthe und Verteidiger Ryerson waren in Bielefeld schon nach wenigen Spielminuten zusammengeprallt und mussten länger behandelt werden. Innenverteidiger Friedrich war später mit dem Bielefelder Stürmer Sergio Cordova zusammengestoßen.