Fischer hat keine Sorge mehr um 1. Liga: Nun gegen Arminia

Nein, Angst um den Klassenerhalt hat Union-Trainer Urs Fischer elf Runden vor Saisonschluss keine mehr. Der glückliche Punkt gegen starke Hoffenheimer, das vielversprechende Comeback von Max Kruse und nun schon elf ungeschlagene Spiele nacheinander An der Alten Försterei haben einen weiteren Beweis dafür geliefert, dass der Berliner Club in der zweiten Saison nach dem Aufstieg längst nicht mehr zu den Abstiegskandidaten gehört, auch wenn die Eisernen offiziell ihr Ziel noch nicht ändern.

Er habe zwar keine Sorge mehr, dass seinem Club der komfortable Vorsprung noch aus der Hand gleiten könnte, betonte Fischer am Montag: «Aber ich halte an unserer Aufgabe fest, bis sie erreicht ist», betonte der 55-Jährige. «Wir können die Zielsetzung dann immer noch neu festsetzen.»

Mit einem Sieg am kommenden Sonntag bei der Arminia könnte Union weitere Punkte zwischen sich und die Abstiegszone legen. Derzeit stehen die Berliner mit 34 Punkten auf Rang sieben. «Wir haben einen Punkt holen können, obwohl unser Leistung nicht so gut war», wies Fischer auf eine Weiterentwicklung seiner Mannschaft hin und unterstrich: «Dafür haben wir gearbeitet, geschenkt haben wir es nicht bekommen.» Es bleibe aber dabei: «Wir denken nur an das nächste Spiel und nicht an das übernächste oder das überübernächste.»