Kruse erwartet Comeback: Fischer: «Hat engagiert trainiert»

Im Spieltag-Interview im clubeigenen Internet-TV plauderte Max Kruse locker über seine Heimat Reinbek, über sein Motorsport-Rennteam, die verpasste WM-Nominierung 2014 und viele private Dinge. Doch die Fans des 1. FC Union interessierte vor allem: Feiert der prominente Zugang der Eisernen nach dreimonatiger Verletzungspause nun endlich sein Comeback in der Fußball-Bundesliga?

Sein Trainer Urs Fischer bescheinigte Kruse für das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim gute Chancen. «Er hat in dieser Woche sehr gut und engagiert trainiert. Er ist sicher eine Option», sagte der Schweizer vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN).

Ex-Nationalspieler Kruse hatte schon beim jüngsten 1:0-Sieg der Berliner beim SC Freiburg wieder zum Kader gehört, war aber noch nicht zum Einsatz gekommen. Jetzt will der 32-Jährige wieder ran, zumal der Kontrahent bestens passt. «Hoffenheim ist zum Glück einer meiner Lieblingsgegner in meiner Karriere. Von daher: Versuchen wir es auch am Sonnabend», sagte Kruse. Acht Treffer hat er schon gegen die TSG erzielt. Beim 3:1-Sieg im Hinspiel in dieser Spielzeit war Kruse an allen drei Toren der Unioner direkt beteiligt.