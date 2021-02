Schlotterbeck: «Im Spiel ist mein Bruder mein Gegner»

Nico Schlotterbeck vom 1. FC Union Berlin gibt sich vor einem möglichen Bruder-Duell am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga gnadenlos.

«Im Spiel ist er mein Gegner, nicht mein Freund», sagte der 21 Jahre alte Verteidiger am Mittwoch in einer digitalen Pressekonferenz vor dem Spiel beim SC Freiburg am Samstag (20. Februar 2021). Union hat Nico Schlotterbeck für ein Jahr vom SC Freiburg ausgeliehen, Nicos zweieinhalb Jahre älterer Bruder Keven spielte vergangene Saison für die Köpenicker. Seitdem ist er wieder beim Sport-Club.