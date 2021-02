Berlin will Mainz in Fußball-Bundesliga auf Distanz halten

Der 1. FC Union Berlin will am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) hätte der aktuelle Tabellenachte den Vorsprung auf den Tabellen-Vorletzten auf 22 Zähler ausgebaut. Doch Union-Trainer Fischer bleibt vorsichtig. Der Schweizer denkt zwar nur von Spiel zu Spiel, doch bezeichnet er die kommenden Wochen, in den es gegen Teams geht, die hinter Union liegen, als «entscheidende Phase».

In der Opel Arena muss Fischer weiterhin auf die verletzten Stürmer Max Kruse, Sheraldo Becker und Anthony Ujah ebenso verzichten wie auf Grischa Prömel. Auch ein Einsatz von Christopher Lenz sei laut Fischer unwahrscheinlich. Dafür steht Neuzugang Petar Musa von Slavia Prag nach seiner Quarantäne als Option für den Angriff zur Verfügung.