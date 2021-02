Zukunft von Unions Pohjanpalo entscheidet sich nach Saison

Die sportliche Zukunft von Stürmer Joel Pohjanpalo vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin entscheidet sich erst nach der Saison. «Fest steht nur, dass Union eine Kaufoption besitzt und ich noch ein Jahr Vertrag in Leverkusen habe», sagte Pohjanpalo, der bis zum Sommer von Bayer an die Eisernen ausgeliehen ist.

Der finnische Nationalspieler hatte am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) sein Kurz-Comeback nach einer schweren Sprunggelenkverletzung mit Knöchelbruch gegeben. «Es fühlt sich ganz gut an. Mit dem Fuß alles ist alles gut», sagte Pohjanpalo am Dienstag in einer Videoschalte mit Medienvertretern. Seinem Ruf als Edeljoker konnte Pohjanpalo bei der Rückkehr nicht gerecht werden. Der Angreifer hat bislang jedes seines neun Bundesliga-Tore für Leverkusen (7) und Union (2) als Einwechselspieler erzielt.