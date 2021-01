Augsburg siegt gegen Union mit 2:1

In eine dicke Winterjacke gehüllt klatschte der endlich aufgetaute Torjäger Florian Niederlechner seine Augsburger Teamkollegen ab. Torwart Rafal Gikiewicz hielt im T-Shirt noch einen Plausch mit seinen ehemaligen Berliner Mannschaftskameraden.

Niederlechner beendete beim schwungvollen 2:1 (1:1) gegen das Überraschungsteam aus der Hauptstadt mit seinem Premierentreffer nach 217 Tagen seine Durststrecke und jubelte am Ende sogar über seinen fünften Doppelpack in der Fußball-Bundesliga (17. Minute, 47.). «Es war klar, dass irgendwann der Knoten platzt und heute ist es passiert», befand Trainer Heiko Herrlich, der sich als ehemaliger Bundesligastürmer in den vergangenen schwierigen Monaten gut in seinen mannschaftsdienlichen Angreifer hineinversetzten konnte. «Ich meine, über 90 Minuten war das ein glücklicher Sieg», sagte Union-Coach Urs Fischer, dessen Mannschaft sich mit den kompakt stehenden Augsburgern schwer tat.