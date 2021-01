Union Berlin leiht Bayern-Talent Leon Dajaku aus

Der 1. FC Union hat Offensivtalent Leon Dajaku vom FC Bayern München verpflichtet. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Samstag bestätigte, kommt der 19-Jährige zunächst auf Leihbasis vom deutschen Fußball-Rekordmeister in die Hauptstadt. Die Eisernen besitzen zudem eine Kaufoption. «Leon ist ein hoch veranlagter junger Spieler, der seine Fähigkeiten nicht nur im Nachwuchs, sondern auch im Herrenbereich unter Beweis gestellt hat. Leon ist schnell, technisch veranlagt und in der Offensive flexibel einsetzbar», sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Dajaku soll am Montag ins Training einsteigen. Ob er schon eine Option für den Kader beim Bundesliga-Spiel am Mittwoch bei RB Leipzig ist, müsse Trainer Urs Fischer beurteilen, meinte Ruhnert. Union suchte zuletzt wegen diverser verletzter Offensivakteure eine Alternative für den Angriff. Dajaku ist die erste Verpflichtung der Berliner im Wintertransferfenster.

Der Nachwuchsspieler konnte bislang je zwei Bundesliga-Einsätze für den FC Bayern und seinen vorherigen Verein VfB Stuttgart bestreiten. Zuletzt kam er in der Drittliga-Auswahl der Bayern zum Einsatz und soll auch das Interesse anderer Clubs geweckt haben. «Ich bin überzeugt, dass der Schritt nach Berlin für mich aktuell der richtige ist. Bei Union bietet sich mir die Möglichkeit, in der Bundesliga Fuß zu fassen und mich auf höchstem Niveau zu zeigen», sagte Dajaku.