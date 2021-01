Union Berlin hofft auf Premiere gegen Bayer Leverkusen

Der 1. FC Union Berlin will zum Auftakt des 16. Spieltages der Fußball-Bundesliga eine Premiere schaffen. Nach drei Niederlagen in Liga und Pokal gegen die Werkself in der vergangenen Saison hofft Union-Trainer Urs Fischer in der Begegnung am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Stadion An der Alten Försterei auf Zählbares. Mit einem Sieg könnte der Tabellenfünfte bis auf einen Punkt zu Leverkusen aufschließen, das mit 29 Zählern den dritten Rang belegt.

Während die Langzeitverletzten Angreifer Max Kruse, Joel Pohjanpalo und Anthony Ujah auch gegen Leverkusen, nicht im Kader sind, steht Verteidiger Nico Schlotterbeck wieder bereit. Bei Christian Gentner, der die letzten Einheiten des Mannschaftstrainings bestritten hatte, wollte Fischer noch abwarten.

Der Coach will mit einer aggressiven Spielweise keinen Spielfluss beim Gegner aufkommen lassen. Mit vielen Zweikämpfen sollen seine Spieler eine gewisse Müdigkeit beim Gegner, der am Dienstag beim 4:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt bereits ein Spiel in dieser Woche bestritten hatte, verursachen.