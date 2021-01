Union kann Bundesliga-Serie gegen Wolfsburg fortsetzen

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin will seinen Höhenflug auch gegen den VfL Wolfsburg fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer sieht sich im Heimspiel heute (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei allerdings nicht in der Favoritenrolle. Die seit vier Meisterschaftspartien ungeschlagenen Berliner liegen in der Tabelle derzeit mit 24 Zählern gleichauf mit den Niedersachsen in der Spitzengruppe. Union hat in dieser Spielzeit erst ein Heimspiel (1:3 gegen Augsburg) verloren. Der VfL unterlag zuletzt 0:2 bei Borussia Dortmund. Auswärts steht erst ein Erfolg für den Ex-Meister aus der Autostadt zu Buche (2:0 bei Schalke 04).

