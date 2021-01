Unions Andrich selbstbewusst in Spitzenspiel-Wochen

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin läutet zum Abschluss der Hinrunde die Spitzenspiel-Wochen ein. «Wir wissen, dass wir in allen drei Spielen nicht der Favorit sind. Wir sind der Außenseiter. Wir wollen aber auch gewinnen. In jedem Spiel ist ein Dreier drin», sagte Mittelfeldspieler Robert Andrich in einer digitalen Medienrunde am Mittwoch. Am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) kommt Tabellennachbar VfL Wolfsburg ins Stadion An der Alten Försterei. Es folgt ein weiterer Heimauftritt gegen Bayer Leverkusen (15.1.). Die Hinrunde endet mit der Begegnung bei RB Leipzig (20.1.).

Nach 24 Zählern aus den ersten 14 Saison-Begegnungen haben sich die Köpenicker aber auch eine gehörige Portion Selbstvertrauen für diese Paarungen erarbeitet. Andrich konnte zuletzt im DFB-Pokal-Heimspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn (2:3) und in der ersten Bundesligapartie des neuen Jahres bei Werder Bremen (2:0) nach seinem Platzverweis im Lokalderby bei Hertha BSC endlich wieder mitwirken.

Das Zuschauen zuvor wurmte Andrich schon, auch weil Union in dieser Zeit die Highlight-Heimspiele gegen Bayern München (1:1) und Borussia Dortmund (2:1) ohne ihn bestritt. «Es war nicht so geil, der Mannschaft zu gucken zu müssen. Wenn sie es trotzdem gut macht, ist es nicht so schmerzhaft», sagte der 26-Jährige. Seine kampfbetonte Spielweise will Andrich dennoch nicht ändern, nur etwas cleverer agieren.

Auf der Suche nach einem weiteren Stürmer hat sich der Paderborner Sven Michel in den Kreis der Kandidaten eingereiht. Laut der «Bild» (Mittwoch) sollen die Köpenicker den Torjäger, der beim Pokalspiel mit zwei Treffern der überragende Mann auf dem Platz war, auf ihrer Liste zu stehen haben. Am Tag zuvor wurde bereits Kasper Junker vom norwegischen Meister Bodö/Glimt gehandelt.