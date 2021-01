Union gegen Werder: Erinnerungen an Abstiegskampf 2020

Für den 1. FC Union Berlin startet das neue Jahr mit einem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen. Beim Ex-Club von Max Kruse wollen die Eisernen auch ohne ihren weiter verletzten Offensivstar den Erfolgskurs am 14. Spieltag fortsetzen. Trainer Urs Fischer sieht die Köpenicker weiter «in der Spur».

AUSGANGSLAGE: Union reist als Sechstplatzierter in die Hansestadt. Der Vorsprung auf den Tabellen-13. Bremen beträgt satte sieben Zähler. Mit einem Sieg könnte Union Werder noch deutlicher distanzieren. Bremen gewann mit dem 1:0 gegen Arminia Bielefeld in dieser Saison zu Hause erst ein Spiel. Union verlor noch keine Partie außerhalb Berlins. Die einzige Auswärtsniederlage gab es im Hauptstadt-Derby bei Hertha BSC (1:3).

PERSONAL: Offensivmann Marcus Ingvartsen hat seine Bauchmuskelprobleme überwunden. Er steht wieder im Kader und könnte die Position von Max Kruse (Muskelbündelriss im Oberschenkel) in der Offensive einnehmen. Die Angreifer Anthony Ujah (Aufbautraining nach Knieverletzung) und Joel Pohjanpalo (Sprunggelenksverletzung) sowie Verteidiger Nico Schlotterbeck (Oberschenkelverletzung) und Routinier Christian Gentner (Wadenprobleme) fehlen weiterhin.

ZITAT: Trainer Urs Fischer: «Es wird wichtig für uns sein, dass wir besser ins Spiel kommen als im Pokal. Es muss uns gelingen, an die zweite Hälfte gegen Paderborn anzuknüpfen. Da waren wir im Spiel. Das wird in Bremen von der ersten Sekunde an notwendig sein.»