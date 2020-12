Dinner for one für Union-Trainer: «Spur nie verlassen»

Für Urs Fischer war Silvester tatsächlich ein Dinner for one. Anders als Miss Sophie und ihr Butler James im TV-Klassiker musste der Trainer des 1. FC Union Berlin den letzten Abend des Jahres 2020 wegen der Corona-Pandemie sogar ganz alleine verbringen. Seine Familie lebt in der Schweiz. «Ich werde schon was finden, wie ich den Abend mit der Zeit klarkomme bis Mitternacht», sagte der 54-Jährige bei der digitalen Pressekonferenz der Eisernen am Donnerstag wenige Stunden vor dem Jahreswechsel.

Die ungewöhnliche Vorbereitung auf die Partie der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) macht Fischer grundsätzlich aber keine Schwierigkeiten. «Wir sind es ja gewohnt, dass Dinge anders sind», sagte der Erfolgscoach der Eisernen angesichts der Schwierigkeiten in der Corona-Pandmie.

Neu für Fischer ist auch das Training am Neujahrstag. Nach dem kurzen Flug nach Bremen werden die Berliner dann den ersten Abend des neuen Jahres im Teamhotel in der Hansestadt verbringen. «Ich mache mir keine Sorgen», meinte Fischer zum Stimmungsbild in der Mannschaft ob der ungewöhnlichen Verhältnisse.

Sportlich wollen die Eisernen an ihre bislang guten Leistungen in der Bundesliga anknüpfen. Das Pokal-Aus gegen Zweitligist SC Paderborn (2:3) kurz vor dem Weihnachtsfest soll ein unrühmlicher Ausrutscher gewesen sein. «Wir haben die Spur nie verlassen», sagte Fischer. «Wir wollen schnellstmöglich im Spiel ankommen, dass wir in die Zweikämpfe kommen, dass wir versuchen, nach vorne Fußball zu spielen», sagte der Trainer des Überraschungssechsten, der außerhalb der Hauptstadt in dieser Saison noch ungeschlagen ist.

Verzichten muss Fischer weiter auf die schon länger verletzten Max Kruse (Muskelbündelriss), Joel Pohjanpalo (Knöchel) und Anthony Ujah (Knie). Christian Gentner (Wade) verbrachte die vergangenen Tage zur Reha in seiner Stuttgarter Heimat. Nico Schlotterbeck (Oberschenkel) bescheinigte Fischer immerhin schon große Fortschritte. Wieder einsatzfähig ist Marcus Ingvartsen. Der Däne könnte nach seinen Bauchmuskelproblemen die Kruse-Rolle in der Offensive übernehmen.

Seinen prominenten Ersatztorwart Loris Karius lobte Fischer. «Er akzeptiert die Situation, auch wenn sie nicht seinen Wünschen entspricht. Er geht mit der Situation so um, wie ich das von einem Profi erwarte», sagte Fischer. Der vom FC Liverpool ausgeliehene Karius war bislang nur gegen Paderborn zum Einsatz gekommen. Ansonsten war Andreas Luthe als Nummer eins gesetzt. Fischer verriet wie immer keine Details zu seiner Startelf. «Am Samstag werden wir uns wieder entscheiden müssen für eine Aufstellung», sagte er. An einem Einsatz von Luthe gibt es derzeit aber keine Zweifel.