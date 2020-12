Ruhnert soll Union weiter voranbringen

Ein linker Lokalpolitiker aus dem Sauerland, der erst die Jugend-Akademie von Schalke 04 leitet und dann in Berlin-Köpenick den Kult-Club des Ost-Fußballs als Manager zu Erfolgen führt: So eine Figur kann man sich nicht ausdenken. Sie ist Realität. Oliver Ruhnert hat zum Abschluss eines für ihn denkwürdigen Jahres einen neuen Vertrag als Geschäftsführer Sport beim 1. FC Union Berlin bekommen. Die Verlängerung des Kontraktes mit dem 49-Jährigen ist kurz nach dem neuen Arbeitspapier für Trainer Urs Fischer logische Personalpolitik bei den auf Platz sechs der Bundesliga gestürmten Eisernen.

Nach dem Bundesliga-Aufstieg sorgten dann unter anderen Routiniers wie Christian Gentner und Neven Subotic für Stabilität. Für die zweite Saison griff Ruhnert inmitten der Corona-Krise anders an und lotste zur allgemeinen Überraschung in Max Kruse und Loris Karius Profis mit Glamour-Faktor zum Schnäppchen-Tarif in den Osten der Hauptstadt. Konnte das gut gehen? Es ging bislang mehr als gut. «Union in der Bundesliga zu halten ist eine spannende Aufgabe, die mich herausfordert und reizt», sagte Ruhnert.