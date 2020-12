Nach «Coup» gegen BVB: Gefährliches Spiel gegen Paderborn

Noch einmal straffen und den ersten Teil der Saison veredeln: Nach vier Punkten gegen die Branchenriesen Bayern und Dortmund kann der 1. FC Union auch im Pokal in attraktive Regionen vorstoßen. Aber Manager Oliver Ruhnert warnte eindringlich vor der vermeintlich leichten Aufgabe am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen den Zweitligisten SC Paderborn. «Das wird ein schweres Spiel, bei dem viele denken, das geht von allein», sagte der Geschäftsführer Sport.

Der Erstliga-Absteiger, bei dem weiter der ehemalige Union-Profi Steffen Baumgart als Trainer arbeitet, wird hoch motiviert an die Alte Försterei kommen. In der Vorsaison hatte Union am 32. Spieltag mit einem 1:0 in Berlin den Paderborner Gang in die Zweite Liga besiegelt. «Sie spielen mit der Mannschaft, mit der sie in der letzten Saison in der Bundesliga gespielt haben. Es ist ein Spiel, in dem wir nochmal alles raushauen müssen», betonte Ruhnert.