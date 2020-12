Selbstbewusste Unioner mit Personalsorgen: Gentner fehlt

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin muss vor dem Spiel beim VfB Stuttgart improvisieren.

Neben den verletzten Spielern Max Kruse, Joel Pohjanpalo, Nico Schlotterbeck und Anthony Ujah sowie dem gesperrten Robert Andrich, droht am Dienstag (15. Dezember 2020) in der Mercedes Benz Arena auch der Ausfall von Marcus Ingvartsen und Christian Gentner. «Christian steht eher nicht zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir ihn bis zum nächsten Heimspiel gegen Borussia Dortmund hinbekommen», sagte Fischer auf einer digitalen Pressekonferenz am Montag.

Der ehemalige Stuttgarter hatte zwar beim 1:1 gegen Bayern München ein kurzes Comeback gegeben, wird aber an seiner alten Wirkungsstätte fehlen. Auch bei Ingvartsen, der gegen Bayern bereits nach 36 Minuten angeschlagen ausgewechselt wurde, reiche es laut Fischer «eher nicht». Dafür wird Cedric Teuchert wohl von Beginn an starten. Fischer lobte den für Ingvartsen eingewechselten Stürmer: «Er war von der ersten Sekunde bereit und sich auch nicht zu schade, Verteidigungsarbeit zu übernehmen.» Zudem spiele der Neuzugang von Schalke 04 auf einer Position, die sonst Max Kruse einnehme.

Vor der ersten Begegnung beider Vereine in der Bundesliga geht der Blick auch in die Vergangenheit. Vor eineinhalb Jahren schaffte Union mit zwei Remis (2:2/0:0) in der Relegation gegen die Stuttgarter den Aufstieg in die Bundesliga. «Die Bilder bleiben bestehen. Sie lösen ein gutes Gefühl aus», sagte Fischer.