Kruse verordnet sich Internetpause: «Wird still um mich»

Union-Stürmer Max Kruse hat sich für die kommenden Tage eine Pause für alle Social-Media-Aktivitäten auferlegt.

Der im Internet in den vergangenen Wochen mit kontroversen Beiträgen aufgefallene Fußball-Profi des Berliner Bundesligisten kündigte an, sich nach seinem Muskelbündelriss ganz auf die Reha konzentrieren zu wollen. «Es wird sehr, sehr still um mich», sagte der 32-Jährige noch einmal via Instagram und fügte hinzu: «Erstmal ist Sendepause in den nächsten Tagen.»