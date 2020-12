Hertha gegen Union zum Bundesliga-Spieltagsauftakt

Das Hauptstadt-Derby eröffnet den zehnten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC empfängt an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den 1. FC Union Berlin. Zuschauer werden auch bei diesem stets brisanten und prestigeträchtigen Duell wegen der Coronavirus-Pandemie nicht im Olympiastadion erlaubt sein. Sportlich steht der Ost-Berliner Kult-Club aus Köpenick vor dem Gastspiel in Charlottenburg deutlich besser da. Union tritt als Tabellensechster an, Hertha ist 13.. Union holte bisher 16 Punkte und ist seit acht Spielen ungeschlagen. Hertha kommt gerade mal auf die Hälfte der Zähler und schaffte daheim in dieser Saison noch keinen Ligasieg.

