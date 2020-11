Fischer: Müssen unser Gesicht behalten

Der geplante Ausbau des Stadions An der Alten Försterei verzögert sich derweil weiter. Union-Medienchef Christian Arbeit bestätigte am Donnerstag einen Bericht der «Bild»-Zeitung. Ein Verkehrsgutachten befindet sich derzeit weiter in Prüfung. Laut Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hängt es aktuell an einer Stelle: «Besondere Probleme bereitet die Übergangsphase bis zur Fertigstellung des S-Bahnhofs Köpenick als Regionalbahnhof.»