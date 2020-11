Fischer will von Europa nichts hören

Union-Trainer Urs Fischer hält eine Korrektur des Saisonziels zum jetzigen Zeitpunkt für völlig unrealistisch und verwies auf den noch frühen Saison-Zeitpunkt.

Der 1. FC Union ist mit 15 Punkten auf Tabellenplatz fünf, der am Saisonende in einen internationalen Wettbewerb führt, das Überraschungsteam der Liga. «Ziel bleibt der Klassenerhalt, das ist das Thema. Wenn wir das erreicht haben, können wir uns über andere Zielsetzungen Gedanken machen», betonte Fischer und bat die Medienvertreter am Montag bei einer Online-Fragerunde in der Sache Europa um eine klare Abgrenzung: «Wenn Ihr davon sprechen wollt, könnt Ihr das tun. Aber legt uns das nicht in den Mund.»